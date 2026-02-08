Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Terbesar Masyarakat Puas Kinerja Setahun Prabowo, Serius Berantas Korupsi!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |20:43 WIB
Alasan Terbesar Masyarakat Puas Kinerja Setahun Prabowo, Serius Berantas Korupsi!
Presiden Prabowo Subianto/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menyebut, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan tersebut.

Peneliti utama sekaligus pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tingkat kepuasan tersebut tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan periode awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.

“Kalau dijumlahkan antara responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas, angkanya mencapai 79,9 persen. Ini sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (8/2/2026).

Burhanuddin menjelaskan, ketika responden yang menyatakan puas ditanya mengenai alasan kepuasan mereka, pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling dominan. “Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik terhadap Presiden Prabowo.

“Sebelumnya, Pak Prabowo lebih banyak dipersepsikan sebagai sosok yang tegas. Namun sejak Oktober 2025, variabel yang paling menentukan kepuasan di kalangan pendukungnya adalah pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.

Selain agenda antikorupsi, faktor lain yang turut menopang kepuasan publik adalah seringnya pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, terutama di tengah berbagai dinamika nasional sepanjang 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200385/prabowo_subianto-Bju6_large.jpg
Prabowo : Di Dekat Kiai, Saya Makin Berani untuk Berbakti dan Membela Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200383/prabowo_subianto-I6al_large.jpg
Harlah NU, Prabowo: Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun Berantas Korupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200369/prabowo-bVnu_large.jpg
Prabowo Targetkan Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Rampung dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200367/prabowo_subianto-O2ba_large.jpg
Presiden Prabowo Sebut NU Pilar Kebesaran Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200363/prabowo_harlah_1_abad_nu_di_malang-VZCR_large.jpg
Hadiri Harlah 1 Abad NU, Presiden Prabowo Bertekad Turunkan Biaya Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200345/prabowo-FVao_large.jpg
Prabowo Pulihkan Rp 28,6 Triliun dari Korupsi, Ini Deretan Kasus Besar yang Dibongkar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement