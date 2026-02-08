Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Harlah NU, Prabowo: Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun Berantas Korupsi!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |12:48 WIB
Harlah NU, Prabowo: Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun Berantas Korupsi!
Harlah NU, Prabowo: Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun Berantas Korupsi! (Dok Setpres)
MALANG - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai bentuk ketidakadilan di Indonesia, termasuk korupsi dan pencurian sumber daya nasional. Prabowo menegaskan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama, di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Prabowo mengatakan, sejak dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, ia mendapati masih banyak kekayaan Indonesia yang belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bahkan, sebagian kekayaan tersebut dinilai mengalir ke luar negeri.

Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk melawan berbagai praktik yang merugikan negara. Karena itu, Prabowo menyatakan tidak akan ragu memberantas korupsi, penipuan, manipulasi, serta pencurian terhadap kekayaan yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia.

“Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, ia menilai tekad tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) yang menegaskan Presiden wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurutnya, amanat tersebut mencakup perlindungan dari ancaman fisik maupun ancaman sosial seperti kemiskinan dan kelaparan.

Ia menambahkan, tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika kekayaan bangsa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya mencegah kebocoran kekayaan negara.

 

