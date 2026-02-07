Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Apresiasi MUI: Selalu Jadi Pilar Stabilitas-Toleransi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |13:46 WIB
Prabowo Apresiasi MUI: Selalu Jadi Pilar Stabilitas-Toleransi
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang konsisten menjadi pilar stabilitas, ketenangan, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara pengukuhan Pengurus MUI periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

"Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu mengambil peran besar dan menentukan dalam kehidupan bangsa Indonesia. MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, pilar toleransi antarumat beragama," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan MUI tidak pernah absen hadir ketika bangsa menghadapi situasi sulit. Ia mencontohkan keterlibatan aktif MUI dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera beberapa waktu lalu.

"MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru ini MUI tampil sejak hari pertama bencana di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan provinsi lain. MUI tidak pernah absen saat negara dalam kondisi sulit," katanya.

Halaman:
1 2
      
