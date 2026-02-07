Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik KPK OTT Hakim PN Depok, Pengintaian hingga Kejar-kejaran

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |06:25 WIB
Detik-Detik KPK OTT Hakim PN Depok, Pengintaian hingga Kejar-kejaran
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan detik-detik penangkapan para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di antaranya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) pada Kamis 5 Februari 2026.

Detik-detik penangkapan ditampilkan dalam layar monitor saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya menerima informasi penyerahan uang sekira pukul 04.00 WIB. Namun, terpantau mulai ada pergerakan sekitar pukul 13.39 WIB.

“Tim juga memantau pergerakan saudara ALF yang merupakan staf keuangan dari PT KD (Karabha Digdaya) mengambil uang senilai Rp850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PN, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai Rp1 miliar,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026) malam.

Budi menyebutkan, uang ratusan juta itu dicairkan dari salah satu bank di Cibinong berdasarkan underlying fiktif. Sementara tim KPK terus memantau pergerakan Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD) yang tiba di kantornya.

Selain itu, pergerakan dari pihak PN Depok juga tidak lepas dari pemantauan. Baik pihak PT KD dan PN Depok sepakat bertemu untuk penyerahan uang di Emerald Golf Tapos.

“Jadi ini tim memantau pergerakan tiga mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19.00 WIB terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PT KD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, lalu diamankan oleh tim,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137459/hukum-vBS8_large.jpg
Breaking News! Erintuah Damanik Hakim Pemberi Vonis Bebas Ronnald Tannur Dibui 7 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/337/3105034/kpk-gFre_large.jpg
KPK Benarkan Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/337/3083092/hakim-vIBA_large.jpg
Soroti Kinerja Hakim, Mahfud Anggap Sebutan 'Yang Mulia' Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078372/ilustrasi-rFL9_large.jpg
3 Hakim Kasus Ronald Tannur Kena OTT, MA: Tertangkap Tangan Tidak Perlu Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/337/3078183/kejagung-kcAI_large.jpg
Geledah 6 Lokasi, Kejagung Sita Uang Miliaran Terkait Suap Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/337/3078147/hakim-2z5v_large.jpg
Kena OTT, 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement