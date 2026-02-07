Detik-Detik KPK OTT Hakim PN Depok, Pengintaian hingga Kejar-kejaran

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan detik-detik penangkapan para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di antaranya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) pada Kamis 5 Februari 2026.

Detik-detik penangkapan ditampilkan dalam layar monitor saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya menerima informasi penyerahan uang sekira pukul 04.00 WIB. Namun, terpantau mulai ada pergerakan sekitar pukul 13.39 WIB.

“Tim juga memantau pergerakan saudara ALF yang merupakan staf keuangan dari PT KD (Karabha Digdaya) mengambil uang senilai Rp850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PN, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai Rp1 miliar,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026) malam.

Budi menyebutkan, uang ratusan juta itu dicairkan dari salah satu bank di Cibinong berdasarkan underlying fiktif. Sementara tim KPK terus memantau pergerakan Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD) yang tiba di kantornya.

Selain itu, pergerakan dari pihak PN Depok juga tidak lepas dari pemantauan. Baik pihak PT KD dan PN Depok sepakat bertemu untuk penyerahan uang di Emerald Golf Tapos.

“Jadi ini tim memantau pergerakan tiga mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19.00 WIB terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PT KD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, lalu diamankan oleh tim,” ujarnya.