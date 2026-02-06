Gubernur Korsel Usulkan ‘Impor Perawan’ dari Vietnam untuk Tingkatkan Angka Kelahiran

JAKARTA – Seorang gubernur Korea Selatan memicu kemarahan setelah ia mengusulkan "mengimpor perawan dari Sri Lanka dan Vietnam" untuk membantu mengatasi penurunan populasi di daerah-daerah provinsi.

Gubernur Kabupaten Jindo, Kim Hee-soo, menyampaikan saran tersebut dalam pertemuan balai kota di Jeolla Selatan untuk membahas penggabungan administratif sembilan kota dan kabupaten di provinsi tersebut dengan Kota Metropolitan Gwangju.

"Dari 89 wilayah yang menghadapi penurunan populasi di seluruh negeri, 20 persen berada di Provinsi Jeolla Selatan. Kita perlu menyelesaikan krisis kepunahan ini," katanya, seperti dilaporkan Maeil Business Newspaper.

"Penurunan populasi telah diprediksi sejak tahun 2000-an, tetapi pemerintah lengah. Kita tidak dapat menolong diri sendiri karena kondisi kota dan kabupaten yang buruk."

Penggabungan tersebut, lanjutnya, seharusnya tidak hanya fokus pada pengembangan industri tetapi juga mengatasi penurunan populasi. "Jika tidak ada penduduk, apa gunanya menyelamatkan industri?"