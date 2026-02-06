Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hampir 200 Orang Tewas dalam Pembantaian Massal di Nigeria

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |06:07 WIB
Hampir 200 Orang Tewas dalam Pembantaian Massal di Nigeria
Ilustrasi.
JAKARTA – Kelompok bersenjata telah menewaskan setidaknya 191 orang dalam serangan terpisah di desa-desa di Nigeria tengah dan utara, di tengah meningkatnya krisis keamanan yang telah lama melanda negara terpadat di Afrika ini.

Kelompok tersebut menyerbu desa Woro dan Nuku di negara bagian Kwara pada hari Selasa, menewaskan lebih dari 170 orang setelah membakar rumah dan toko, menurut pejabat setempat serta organisasi hak asasi manusia Amnesty International.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (5/2/2026), Amnesty mengatakan bahwa para korban diikat sebelum dibunuh dan ditembak, dengan beberapa di antaranya dibakar hidup-hidup. Organisasi tersebut menambahkan bahwa penduduk setempat masih mencari jenazah.

Disebutkan pula bahwa “beberapa orang juga diculik” dalam serangan tersebut, yang dilakukan dalam “ketiadaan yang mengejutkan akan bentuk keamanan apa pun untuk perlindungan jiwa.”

Setidaknya 21 orang tewas dalam insiden terpisah di negara bagian Katsina ketika orang-orang bersenjata menyerbu desa Doma, mendatangi rumah demi rumah dan menembak penduduk, kata pihak berwenang setempat. Sebelumnya, masyarakat tersebut telah mencapai kesepakatan damai dengan kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah itu.

 

