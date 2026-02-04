Korban Tewas Serangan Teroris di Balochistan Mencapai 250 Orang

JAKARTA - Lebih dari 250 orang tewas dalam serangan terkoordinasi yang dilancarkan oleh teroris di seluruh provinsi Balochistan, Pakistan, sejak Sabtu (31/1/2026), kata seorang pejabat keamanan. Pertempuran antara pasukan keamanan dengan kelompok militan di Balochistan masih terus berlanjut.

Pakistan telah memerangi pemberontakan Baloch selama beberapa dekade, dengan serangan bersenjata yang sering terjadi terhadap pasukan keamanan, warga negara asing, dan warga Pakistan non-lokal di provinsi kaya mineral yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran.

Seorang pejabat senior, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP pada Rabu (4/2/2026) bahwa "197 teroris telah tewas dalam operasi kontra-terorisme yang sedang berlangsung."

Ia menambahkan bahwa setidaknya 36 warga sipil dan 22 personel keamanan tewas selama serangan terkoordinasi di Balochistan yang bergejolak.

Bentrokan sporadis masih terjadi di beberapa distrik, setelah militan menyerbu bank, penjara, kantor polisi, dan instalasi militer selama akhir pekan.