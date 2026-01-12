Ledakan Tabung Gas di Perayaan Pernikahan Tewaskan 8 Orang, Termasuk Pasangan Pengantin

ISLAMABAD — Ledakan tabung gas pada Minggu (11/1/2026) di sebuah rumah di Islamabad, Pakistan, menewaskan setidaknya delapan orang dan melukai tujuh lainnya. Korban termasuk pengantin pria dan wanita yang sedang merayakan pernikahan mereka.

Menurut keterangan polisi, ledakan terjadi saat para tamu yang berkumpul untuk merayakan pernikahan pasangan tersebut sedang tidur di rumah. Ledakan itu menyebabkan sebagian rumah runtuh, menurut polisi Islamabad, sebagaimana dilansir Associated Press.

Dalam pernyataan resmi, polisi menyebutkan ledakan terjadi di daerah permukiman di jantung kota. Seorang administrator pemerintah, Sahibzada Yousaf, mengatakan pihak berwenang menerima laporan tentang ledakan tersebut pada Minggu pagi dan petugas melakukan penyelidikan. Ia menambahkan beberapa rumah di sekitar lokasi juga rusak.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan duka cita atas kehilangan nyawa dan belasungkawa kepada keluarga korban, menurut pernyataan dari kantornya. Ia mengarahkan otoritas kesehatan untuk memastikan para korban luka menerima perawatan terbaik serta memerintahkan penyelidikan penuh.