Serangan Militer Pakistan di Balochistan Tewaskan 177 Militan

ISLAMABAD – Militer Pakistan pada Senin (2/2/2026) melanjutkan serangan terhadap kelompok militan di Balochistan barat daya. Hingga hari keempat serangan militer, pasukan keamanan Pakistan mengatakan jumlah korban tewas telah mencapai 177 orang.

Jatuhnya korban terbaru terjadi selama operasi keamanan yang sedang berlangsung, yang diluncurkan setelah serangan terkoordinasi menghantam 12 lokasi di seluruh Balochistan pada Sabtu (31/1/2026), kata seorang pejabat keamanan kepada Anadolu dengan syarat anonim.

Tentara Pembebasan Balochistan (BLA), yang dilarang, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang menewaskan 31 warga sipil dan 17 anggota pasukan keamanan, menurut para pejabat.

Operasi dimulai pada Jumat (30/1/2026) dan telah disertai dengan langkah-langkah keamanan yang menyeluruh.

Layanan seluler dan internet tetap ditangguhkan di ibu kota provinsi Quetta dan beberapa distrik lainnya, sementara layanan kereta api ke bagian lain Pakistan telah dihentikan untuk hari ketiga berturut-turut.