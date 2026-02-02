Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Bhabinkamtibmas Tak Pukul Penjual Es Jadul, Ini Hasil Pemeriksaan Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |09:30 WIB
Terungkap! Bhabinkamtibmas Tak Pukul Penjual Es Jadul, Ini Hasil Pemeriksaan Polisi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan bahwa anggota Bhabinkamtibmas, Aiptu Ikhwan Mulyadi, tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap Suderajat, penjual es jadul yang sempat viral di media sosial di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, berdasarkan hasil pemeriksaan serta keterangan langsung dari Suderajat.

"Kami sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan, Bhabinkamtibmas tersebut tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan," ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (2/2/2026).

Menurut Budi, pernyataan tersebut diperkuat oleh pengakuan Suderajat yang berulang kali menyatakan tidak pernah mengalami pemukulan.

"Ini juga didukung keterangan dari Pak Suderajat sendiri, yang menegaskan bahwa tidak ada pemukulan oleh Bhabinkamtibmas," jelasnya.

 

