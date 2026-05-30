Rano Karno Minta Rivalitas Suporter Persija-Persib Harus Diakhiri

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti rivalitas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang kerap menimbulkan gesekan antar kedua suporter. Menurutnya, permusuhan di luar lapangan sudah seharusnya ditinggalkan, karena rivalitas sejatinya dalam olahraga hanya berlangsung saat pertandingan.

"Sementara maaf Persija dengan Persib sampai sekarang masih gontok-gontokan, ini sudah fasenya sudah harus lewat karena olahraga itu sportif, nah ini makanya kita harus belajar," ujar Rano Karno di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2026).

Namun tidak hanya soal rivalitas, Pemprov DKI Jakarta juga akan belajar pengelolaan San Siro Stadium untuk diterapkan di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Menurutnya, stadion modern seperti JIS dapat dimaksimalkan untuk berbagai kegiatan agar bisa meningkatkan pemasukan.

"San Siro juga akan mengajarkan kita karena hampir rata-rata secara in business, event kesenian, art ekonomi atau bisnis performance music itu memberikan income yang jauh lebih besar daripada liga," tuturnya.

Salah satu hal penting yang dapat dipetik dari manajemen San Siro Stadium adalah pengaturan penggunaan stadion yang tersusun rapi dan terjadwal. Jika hal tersebut diterapkan di JIS, maka tidak akan ada cerita sebuah acara yang tiba-tiba dipindahkan ke lokasi lain.