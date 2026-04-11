Rano Karno Tegaskan Jakarta Kota yang Merangkul, Bukan Memisahkan

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno secara tegas menyatakan bahwa Jakarta merupakan kota yang merangkul seluruh warganya, dan bukan yang memisahkan antara satu dengan lainnya.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Bang Doel saat menyampaikan sambutan di acara Halal Bihalal Jakarta bersama warga di Taman Fatahillah atau biasa dikenal dengan kawasan Kota Tua, Sabtu (11/4/2026) malam.

Mulanya, dia menyampaikan Halal Bihalal Jakarta malam ini bukanlah milik satu golongan, satu kelompok, atau identitas tertentu saja. Halal Bihalal ini, kata dia, adalah milik seluruh warga Jakarta yang tak membedakan suku, etnis, agama, dan keyakinan.

“Di sinilah Jakarta menemukan jiwanya sebagai kota yang merangkul, bukan memisahkan, sebagai kota ramah yang membuka pintu, bukan menutupnya,” kata Bang Doel.

Ia melihat jika malam ini merupakan sebuah simbol sosial yang mengantarkan seluruh warga dalam suatu kesadaran bahwa boleh ada perbedaan, tetapi tetap dipersatukan oleh kesetiaan untuk tidak pernah menyerah mencintai Jakarta.

“Karena itu jangan sampai ada yang merasa asing di kotanya sendiri, jangan sampai ada yang merasa kecil di tengah kebesaran kotanya. Semua punya tempat, semua punya ruang, semua punya harapan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

