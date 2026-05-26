Breaking News! AS Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Iran, Sejumlah Orang Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |10:15 WIB
AS Serang Iran (EPA)
JAKARTA - Militer Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kembali melakukan penyerangan terhadap Iran, Selasa (26/5/2026). Sejumlah orang dilaporkan tewas.

Komando Pusat AS (US Central Command) mengatakan, pasukannya telah menyerang situs rudal di Iran selatan pada hari Senin dan kapal-kapal yang mencoba memasang ranjau di perairan yang diyakini Selat Hormuz.

“Serangan tersebut dilakukan untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran,"tetapi militer menggunakan pengekangan selama gencatan senjata yang sedang berlangsung," kata Kapten Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat AS, dalam sebuah pernyataan dilansir AP.

Namun demikian, rincian serangan tersebut belum tersedia, termasuk detail lebih lanjut tentang ancaman dari Iran dan apa artinya ini bagi negosiasi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran harus mencakup persyaratan bagi beberapa negara tambahan.

Termasuk Arab Saudi dan Pakistan, untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham, perjanjian yang ditengahi AS dari masa jabatan pertama Trump yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

(Fahmi Firdaus )







