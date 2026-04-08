Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Minggu Usai Iran Setuju Buka Selat Hormuz

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |08:20 WIB
Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump umumkan gencatan senjata selama dua minggu terhadap Iran. Hal ini menandakan, ancamannya bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini" jika Teheran tidak mematuhi tuntutannya masih belum akan terealisasi.

Pada Selasa 7 April 2026 malam, hanya beberapa jam setelah serangan yang direncanakan, Trump menggunakan platform Truth Social miliknya untuk mengumumkan bahwa ia telah membatalkan rencana tersebut.

Trump justru memuji Pakistan karena memediasi AS-Iran. Namun, ia tetap memperingatkan bahwa penyelesaian itu disertai syarat – yaitu Iran harus membuka kembali Selat Hormuz.

“Berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir, dari Pakistan, dan di mana mereka meminta saya untuk menahan kekuatan penghancur yang dikirim malam ini ke Iran, dan dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan seluler, segera, dan aman Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu,” tulis Trump melansir Aljazeera, Rabu (8/4/2026).

Pesan itu diunggah secara online pada pukul 18.32 waktu AS bagian Timur (22.32 GMT), kurang dari satu setengah jam sebelum tenggat waktu pukul 20.00 (00.00 GMT) yang ditetapkan Trump untuk serangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement