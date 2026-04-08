Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |08:05 WIB
Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!
Kamala Harris (Foto: BBC)
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengecam tindakan Presiden AS Donald Trump yang menginvasi Iran. Bahkan, ia menilai ancaman Trump yang ingin memusnahkan peradaban Iran sebagai hal yang menjijikan.

"Presiden Amerika Serikat mengancam akan melakukan kejahatan perang dan memusnahkan seluruh peradaban. Semua itu karena ia memulai perang yang membawa malapetaka akibat ulahnya sendiri dan tidak memiliki rencana serta strategi untuk mengakhirinya. Ini menjijikkan, dan rakyat Amerika tidak mendukungnya," ujarnya dikutip dari akun resminya KamalaHarris, Rabu (4/8/2026).

Kamala mengatakan, kecerobohan Trump justru membahayakan militer AS. Bahkan, bisa menghancurkan reputasi global AS dan membuat kehidupan semakin tidak terjangkau bagi rakyat AS.

"Kita semua harus menentang hal ini dan menolak pendanaan perang ilegal yang dipilihnya sendiri ini," pungkasnya.

Sebelumnya Trump sesumbar bahwa peradaban Iran akan musnah jika tidak mencapai kesepakatan damai dan membuka Selat Hormuz. Bahkan, Trump sebelumnya juga sempat mengancam akan membombardir seluruh pembangkit listrik Iran, ladang minyak hingga infrastruktur lainnya hingga menjadikannya kembali ke zaman batu.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210406/iran-5xKN_large.jpg
Dubes Iran untuk RI: Perpecahan Antar-Mazhab Dibuat Israel untuk Hancurkan Umat Islam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210404/dubes_iran-TS2j_large.jpg
Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209861/said_didu-wgj4_large.jpg
Said Didu: Perang Timteng Justru Lebih Banyak Berkahnya bagi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/18/3209463/viral-mhLy_large.jpg
Balas Dendam! Rudal Iran Hujani Kawasan Industri, Pabrik Kimia di Israel Selatan Luluh Lantak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208621/perang-1xWD_large.jpg
Arab Saudi Makim Geram, Rudal Balistik Iran Hujani Permukiman dan Situs Vital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207706/iran-iko6_large.jpg
Israel Klaim Bunuh Menteri Intelijen Iran dalam Serangan di Teheran
