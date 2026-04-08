Trump Ancam Musnahkan Peradaban Iran, Kamala Harris: Menjijikan!

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengecam tindakan Presiden AS Donald Trump yang menginvasi Iran. Bahkan, ia menilai ancaman Trump yang ingin memusnahkan peradaban Iran sebagai hal yang menjijikan.

"Presiden Amerika Serikat mengancam akan melakukan kejahatan perang dan memusnahkan seluruh peradaban. Semua itu karena ia memulai perang yang membawa malapetaka akibat ulahnya sendiri dan tidak memiliki rencana serta strategi untuk mengakhirinya. Ini menjijikkan, dan rakyat Amerika tidak mendukungnya," ujarnya dikutip dari akun resminya KamalaHarris, Rabu (4/8/2026).

Kamala mengatakan, kecerobohan Trump justru membahayakan militer AS. Bahkan, bisa menghancurkan reputasi global AS dan membuat kehidupan semakin tidak terjangkau bagi rakyat AS.

"Kita semua harus menentang hal ini dan menolak pendanaan perang ilegal yang dipilihnya sendiri ini," pungkasnya.

Sebelumnya Trump sesumbar bahwa peradaban Iran akan musnah jika tidak mencapai kesepakatan damai dan membuka Selat Hormuz. Bahkan, Trump sebelumnya juga sempat mengancam akan membombardir seluruh pembangkit listrik Iran, ladang minyak hingga infrastruktur lainnya hingga menjadikannya kembali ke zaman batu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.