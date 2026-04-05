Tak Muncul Sejak Jet Tempur AS Ditembak Jatuh, Trump Dikabarkan Dilarikan ke RS

JAKARTA – Spekulasi mengenai kondisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkembang setelah Gedung Putih pada Sabtu (4/4/2026) mengumumkan bahwa ia tidak akan tampil di depan umum untuk sisa hari itu.

Pengumuman tersebut, yang dirilis menyusul insiden penembakan tujuh pesawat AS di atas Iran, memicu spekulasi mengenai kepanikan karena Trump biasanya menghabiskan akhir pekan bermain golf di Mar-a-Lago. Sebagaimana dilaporkan, setidaknya sebuah jet tempur F-15 ditembak jatuh di Iran, memicu operasi pencarian dua pilotnya, yang kemudian menyebabkan dua helikopter Black Hawk juga ditembak jatuh.

Spekulasi lebih jauh mengenai kesehatannya muncul setelah laporan di media sosial menyebut Trump menjalani perawatan di Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed. Laporan ini, ditambah memar pada tangan dan pembengkakan kaki yang terlihat dalam beberapa foto terakhir Trump, memunculkan dugaan bahwa ia menderita stroke atau dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Bahkan, belakangan muncul rumor bahwa Trump telah meninggal dunia.

Merespons rumor tersebut, juru bicara pribadi Trump, Steven Cheung, membantah bahwa Trump dilarikan ke Walter Reed. Cheung menegaskan bahwa Trump bekerja sepanjang akhir pekan di Gedung Putih.