Iran Ancam Perluas Perang hingga Keluar Timteng jika AS Lanjutkan Serangan

TEHERAN - Iran mengancam akan memperluas perang hingga ke luar Timur Tengah jika Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan. Ancaman itu diumumkan Teheran pada Rabu (20/5/2026) setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya hampir memulai kembali kampanye militer terhadap Iran.

Enam minggu sejak Trump menghentikan Operasi Epic Fury untuk gencatan senjata, pembicaraan untuk mengakhiri perang sebagian besar terhenti.

Iran mengajukan tawaran baru kepada Amerika Serikat minggu ini, tetapi pernyataan publiknya mengulangi persyaratan yang sebelumnya ditolak oleh Trump, termasuk tuntutan untuk mengendalikan Selat Hormuz, kompensasi atas kerusakan perang, pencabutan sanksi, pelepasan aset yang dibekukan, dan penarikan pasukan AS dari wilayah tersebut.

Trump mengatakan pada Senin (18/5/2026) dan sekali lagi pada Selasa (19/5/2026) bahwa ia hampir memerintahkan kampanye pengeboman baru, tetapi menundanya pada menit terakhir untuk memberi lebih banyak waktu bagi diplomasi.

"Saya hanya satu jam lagi dari membuat keputusan untuk (menyerang) hari ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa.

Iran telah berulang kali mengancam akan membalas setiap serangan baru dengan menyerang negara-negara di Timur Tengah yang menampung pangkalan AS. Pada Rabu, Iran mengisyaratkan akan menyerang target yang lebih jauh.

"Jika agresi terhadap Iran diulangi, perang regional yang dijanjikan akan meluas ke luar wilayah ini kali ini," kata Garda Revolusi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di media pemerintah.

Dalam diplomasi terbaru, kantor berita Tasnim Iran melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri Pakistan telah tiba di Teheran. Pakistan menjadi tuan rumah satu-satunya putaran pembicaraan perdamaian bulan lalu dan telah menyampaikan pesan antara kedua pihak.