Dua Jet Angkatan Laut AS Bertabrakan di Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |17:02 WIB
Dua jet tempur Angkatan Laut AS bertabrakan di Udara dalam pertunjukan di Idaho.
JAKARTA - Dua pesawat perang elektronik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) bertabrakan di udara pada Minggu (17/5/2026) selama pertunjukan udara Gunfighter Skies di Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home di Idaho. Keempat awak pesawat berhasil melontar dengan selamat.

Video dari lokasi kejadian menunjukkan dua jet EA-18G Growler terbang dalam formasi rapat di ketinggian rendah. Pada satu titik, pesawat bertabrakan dan tampak saling terkait sebelum keduanya kehilangan daya angkat dan berputar ke arah tanah. Para awak melontarkan diri hanya beberapa detik setelah tabrakan, dengan empat parasut berwarna cerah terlihat di langit.

“Keempat anggota awak pesawat berhasil melontar dan sedang dievaluasi oleh petugas medis,” kata juru bicara Angkatan Laut AS (US Navy), Komandan Amelia Umayam.

Boeing EA-18G Growler adalah pesawat perang elektronik berbasis kapal induk yang berasal dari jet tempur F/A-18F Super Hornet. Diperkenalkan pada akhir tahun 2000-an, pesawat ini dikembangkan untuk menggantikan platform perang elektronik Northrop Grumman EA-6B Prowler.

