Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terbukti Agen Asing, Pria China Dinyatakan Bersalah Jalankan Kantor Polisi Rahasia di New York

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |08:05 WIB
Terbukti Agen Asing, Pria China Dinyatakan Bersalah Jalankan Kantor Polisi Rahasia di New York
Lui Jianwang dinyatakan bersalah menjalankan kantor polisi Rahasia China di New York.
A
A
A

JAKARTA – Jaksa penuntut di Amerika Serikat (AS) mendakwa seorang pria yang dituduh menjalankan kantor polisi rahasia di Manhattan atas arahan pemerintah China dan menggunakannya untuk melaporkan para pembangkang politik kepada Beijing. Lu Jianwang dinyatakan bersalah karena bekerja secara ilegal sebagai agen asing dengan membuka pusat pengawasan di Chinatown, Manhattan untuk memantau para kritikus vokal Partai Komunis China (PKC).

Dalam pengadilan pada Rabu (13/5/2026), jaksa federal di Brooklyn mengatakan bahwa Lu membuka kantor polisi tersebut dengan tujuan membantu warga negara China memperbarui SIM mereka saat tinggal di Amerika. Tetapi tujuan sebenarnya adalah menjalankan kantor tersebut sebagai pusat pengawasan untuk memantau para kritikus PKC.

Dilansir Newswire, Sabtu (17/5/2026), Lu, seorang warga negara Amerika yang juga dikenal sebagai Harry, dituduh membantu kampanye penindasan transnasional China dengan membuka kantor polisi ilegal di lingkungan Chinatown Manhattan. Pria berusia 64 tahun, yang mengenakan pin bendera Amerika di jasnya selama persidangan, tidak bereaksi saat putusan dibacakan. Ia didukung oleh puluhan anggota kelompok yang terkait dengan kampung halamannya di China.

“Lu sejalan dengan apa yang diminta pemerintah China untuk dikakukannya," kata Antoinette N. Rangel, seorang jaksa federal, selama argumen penutupnya pada Selasa (12/5/2026).

Setelah seharian penuh berdiskusi, juri menyatakan Lu bersalah atas satu dakwaan bertindak sebagai agen asing dan satu dakwaan menghalangi keadilan. Ia dibebaskan dari dakwaan berkonspirasi untuk bertindak sebagai agen China.

Puluhan pendukung Lu dari gerejanya dan organisasi komunitas Tionghoa-nya memenuhi ruang sidang. Seorang pendukung mengepalkan tinjunya saat putusan atas dakwaan pertama, tidak bersalah, dibacakan, tetapi menunjukkan ekspresi muram setelah putusan bersalah. Ekspresi Lu tidak berubah selama persidangan.

Lu telah "dimintai pertanggungjawaban karena secara terang-terangan mengabaikan hukum dan kedaulatan negara kita," kata Joseph Nocella Jr., jaksa AS di Brooklyn, dalam sebuah pernyataan yang dilansir Newswire. Ia menambahkan bahwa kantornya akan melindungi hak-hak mereka yang “mencari kebebasan dari penindasan dan bersuara untuk membawa demokrasi, reformasi, dan hak asasi manusia ke China.”

Lu Jianwang, bersama dengan Chen Jinping, ditangkap pada April 2023. Chen mengaku bersalah karena bekerja sebagai agen tidak resmi China pada Desember 2024.

Lu Jianwang adalah presiden Asosiasi Changle Amerika, sebuah organisasi komunitas dan klub sosial China untuk orang-orang dari kota Fuzhou, seperti Lu. Kelompok-kelompok seperti itu telah menarik perhatian karena upaya mereka yang terus-menerus untuk memengaruhi politik New York, melalui metode seperti melecehkan dan mengancam kandidat dengan platform yang dianggap berbahaya oleh pemerintah China, atas perintah Konsulat China.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/18/3218788//ilustrasi-IOco_large.jpg
Lebanon dan Israel Perpanjang Gencatan Senjata Selama 45 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218613//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-u8f2_large.jpg
Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218316//amerika_serikat-kYTD_large.jpg
Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/18/3217923//ridwan_al_makassary-KHcB_large.jpg
Mengapa Iran Dan Amerika Serikat Sulit Berdamai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/18/3217744//mesin_pesawat_frontier_airlines_rusak_akibat_insiden_ini-j0Sv_large.jpg
Tragis, Penumpang Rekam Momen Penyusup Tewas Tersedot Masuk ke Mesin Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217320//presiden_as_donald_trump-PDby_large.jpg
Trump Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari dalam Perang Rusia-Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement