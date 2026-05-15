Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |15:13 WIB
Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.
A
A
A

BEIJING – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Presiden China Xi Jinping berjanji kepadanya bahwa Beijing tidak akan mengirimkan bantuan militer ke Iran. Para pemimpin tersebut mengadakan pembicaraan di Beijing pada Kamis (14/5/2026), menandai kunjungan pertama presiden AS ke China sejak 2017.

Para pejabat AS berupaya membujuk China untuk membantu menekan Iran agar menyetujui persyaratan perdamaian AS dan membuka kembali Selat Hormuz, yang ditutup Teheran untuk "kapal musuh" sebagai tanggapan terhadap serangan udara AS dan Israel.

“Dia mengatakan dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan besar,” kata Trump kepada Fox News. Dia menambahkan bahwa China ingin Selat Hormuz tetap terbuka karena mereka mengimpor minyak dari wilayah tersebut.

“Dia mengatakan mereka membeli banyak minyak mereka di sana, dan mereka ingin terus melakukannya,” kata Trump.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada NBC News bahwa “pihak China mengatakan mereka tidak mendukung militerisasi Selat Hormuz.” Dia menambahkan bahwa Beijing tidak mendukung Iran untuk mengenakan bea masuk pada kapal yang melewati jalur air tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218437//trump_dan_xi_jinping-t89m_large.jpg
Xi Jinping Peringatkan Trump: Salah Kelola Taiwan Bisa Picu Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218418//trump_puji_xi_jinping_di_beijing-R49l_large.jpg
Trump Puji Xi Jinping di Beijing: Anda Adalah Pemimpin yang Hebat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218409//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_tiongkok_xi_jinping-nV5T_large.jpg
Xi Jinping dan Trump Bahas Timur Tengah hingga Krisis Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218316//amerika_serikat-kYTD_large.jpg
Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218156//venezuela_51st_state-ewzu_large.jpg
Trump Unggah Peta Venezuela sebagai Negara Bagian ke-51 AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/18/3217949//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-EozT_large.jpg
Donald Trump Kunjungi China di Tengah Ketegangan Konflik di Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement