Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran

BEIJING – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Presiden China Xi Jinping berjanji kepadanya bahwa Beijing tidak akan mengirimkan bantuan militer ke Iran. Para pemimpin tersebut mengadakan pembicaraan di Beijing pada Kamis (14/5/2026), menandai kunjungan pertama presiden AS ke China sejak 2017.

Para pejabat AS berupaya membujuk China untuk membantu menekan Iran agar menyetujui persyaratan perdamaian AS dan membuka kembali Selat Hormuz, yang ditutup Teheran untuk "kapal musuh" sebagai tanggapan terhadap serangan udara AS dan Israel.

“Dia mengatakan dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan besar,” kata Trump kepada Fox News. Dia menambahkan bahwa China ingin Selat Hormuz tetap terbuka karena mereka mengimpor minyak dari wilayah tersebut.

“Dia mengatakan mereka membeli banyak minyak mereka di sana, dan mereka ingin terus melakukannya,” kata Trump.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada NBC News bahwa “pihak China mengatakan mereka tidak mendukung militerisasi Selat Hormuz.” Dia menambahkan bahwa Beijing tidak mendukung Iran untuk mengenakan bea masuk pada kapal yang melewati jalur air tersebut.