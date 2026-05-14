Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Xi Jinping Peringatkan Trump: Salah Kelola Taiwan Bisa Picu Konflik

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |15:58 WIB
Xi Jinping Peringatkan Trump: Salah Kelola Taiwan Bisa Picu Konflik
Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING - Presiden China Xi Jinping menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa pembicaraan dagang menunjukkan kemajuan dalam pertemuan puncak dua hari pada Kamis (14/5/2026). 

Namun, ia memperingatkan perbedaan terkait Taiwan dapat membawa hubungan kedua negara ke arah berbahaya, bahkan memicu konflik. Pernyataan Xi mengenai Taiwan disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung meriah dan terlihat hangat, yang oleh Trump disebut sebagai kemungkinan “pertemuan puncak terbesar sepanjang masa”.

Kunjungan ini menjadi penting karena merupakan kunjungan pertama presiden AS ke China dalam hampir satu dekade, di tengah sorotan terhadap posisi politik Trump yang disebut melemah akibat perang Iran.


Dalam penyambutan di Great Hall of the People, Beijing, Trump dan Xi menghadiri upacara kehormatan dengan pasukan serta anak-anak yang melambaikan bunga dan bendera, sebelum melanjutkan pembicaraan lebih dari dua jam.

“Anda adalah pemimpin yang hebat, kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tapi saya tetap mengatakannya,” ujar Trump memuji Xi melansir Reuters.

Trump pun menyebut kemungkinan pertemuan ini sebagai yang terbesar. Sementara Xi menyebut pembicaraan ekonomi dan perdagangan AS–China di Korea Selatan sehari sebelumnya menghasilkan “hasil yang secara keseluruhan seimbang dan positif”, menurut Kementerian Luar Negeri China, dalam upaya mempertahankan gencatan dagang yang disepakati Oktober lalu.

Ia juga menyinggung Taiwan, menyebut isu tersebut sebagai yang paling penting dan memperingatkan bahwa penanganan yang buruk dapat memicu konflik atau benturan langsung antara kedua negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/21/18/2817347/drone-pengintai-supersonik-wz-8-nangkring-di-hangar-militer-china-disebut-pernah-terbang-di-taiwan-n8CXdhXopO.jpg
Drone Pengintai Supersonik WZ-8 Nangkring di Hangar Militer China, Disebut Pernah Terbang di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/22/525/2802526/napi-teroris-hingga-narkoba-di-jawa-barat-peroleh-remisi-idul-fitri-1444-hijriah-PtWnT9wpR6.jpg
Napi Teroris hingga Narkoba di Jawa Barat Peroleh Remisi Idul Fitri 1444 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/338/2794244/viral-pengurus-rt-minta-thr-di-jakbar-heru-budi-minta-lurah-hingga-camat-klarifikasi-M4jXvnrleu.jpg
Viral Pengurus RT Minta THR di Jakbar, Heru Budi Suruh Lurah hingga Camat Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218418//trump_puji_xi_jinping_di_beijing-R49l_large.jpg
Trump Puji Xi Jinping di Beijing: Anda Adalah Pemimpin yang Hebat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/18/3218409//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_tiongkok_xi_jinping-nV5T_large.jpg
Xi Jinping dan Trump Bahas Timur Tengah hingga Krisis Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218316//amerika_serikat-kYTD_large.jpg
Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement