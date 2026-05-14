HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Puji Xi Jinping di Beijing: Anda Adalah Pemimpin yang Hebat!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |14:43 WIB
Trump Puji Xi Jinping di Beijing (foto: AP News)
BEIJING - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian kepada Presiden China Xi Jinping, saat melakukan kunjungan resmi ke Beijing. Sikap Trump tersebut menjadi sorotan karena selama ini ia dikenal kerap melontarkan kritik keras terhadap China.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Aula Besar Rakyat, Trump menyebut Xi sebagai pemimpin hebat. Pernyataan itu disampaikan secara spontan di hadapan media.

“Anda adalah pemimpin yang hebat. Saya mengatakan ini kepada semua orang,” ujar Trump kepada Xi Jinping, seperti dilansir bbc, Kamis (14/5/2026).

Selain memuji Xi, Trump juga tampak terkesan dengan sambutan resmi yang diberikan pemerintah China. Ia terlihat menikmati prosesi upacara kenegaraan, termasuk barisan kehormatan militer yang berbaris rapi saat penyambutan.

Trump bahkan beberapa kali berhenti untuk menyapa anak-anak China yang melambaikan tangan dan bersorak menyambut kedatangannya. Saat mengunjungi Kuil Surga di Beijing, Trump juga menyebut China sebagai negara yang indah.

 

