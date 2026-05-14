Xi Jinping dan Trump Bahas Timur Tengah hingga Krisis Ukraina

JAKARTA - Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membahas sejumlah isu internasional dalam komunikasi terbaru kedua pemimpin negara tersebut. Salah satu topik yang menjadi pembahasan yakni situasi di Timur Tengah hingga krisis Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan, Xi dan Trump saling bertukar pandangan terkait berbagai persoalan global dan regional yang tengah berkembang.

“Kedua kepala negara bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional utama, termasuk situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (14/5/2026).

Selain membahas konflik di Timur Tengah dan perang Ukraina, komunikasi kedua pemimpin juga menyinggung perkembangan situasi di Semenanjung Korea yang selama ini menjadi perhatian dunia internasional.