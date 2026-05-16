Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lebanon dan Israel Perpanjang Gencatan Senjata Selama 45 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |13:27 WIB
Lebanon dan Israel Perpanjang Gencatan Senjata Selama 45 Hari
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat (AS) telah diperpanjang selama 45 hari, demikian diumumkan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott pada Jumat (15/5/2026).

Pigott mengatakan kedua pihak telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata yang dicapai pada 16 April setelah "pembicaraan yang sangat produktif". Ia menambahkan bahwa Pentagon akan mengadakan diskusi dengan delegasi militer pada 29 Mei, sementara Departemen Luar Negeri akan mengadakan pertemuan lain yang berfokus pada masalah politik pada 2-3 Juni.

"Kami berharap diskusi ini akan memajukan perdamaian abadi antara kedua negara, pengakuan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing, dan pembentukan keamanan sejati di sepanjang perbatasan bersama mereka," kata Pigott, sebagaimana dilansir RT.

Pengumuman itu disampaikan setelah serangan udara negara zionis di Lebanon menewaskan setidaknya enam orang, termasuk tiga paramedis, dan melukai 22 lainnya, menurut pejabat setempat.

Serangan tersebut telah merenggut nyawa hampir 3.000 orang di Lebanon sejak Maret, ketika zionis Israel melanjutkan operasi melawan Hizbullah, yang telah menembakkan roket ke Israel untuk mendukung Iran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/18/3218316//amerika_serikat-kYTD_large.jpg
Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/18/3217923//ridwan_al_makassary-KHcB_large.jpg
Mengapa Iran Dan Amerika Serikat Sulit Berdamai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/18/3217896//presiden_amerika_serikat_donald_trump-T4nV_large.jpg
Trump Sebut Gencatan Senjata Iran Kritis, Petimbangkan Lanjutkan Proyek Kebebasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/18/3217744//mesin_pesawat_frontier_airlines_rusak_akibat_insiden_ini-j0Sv_large.jpg
Tragis, Penumpang Rekam Momen Penyusup Tewas Tersedot Masuk ke Mesin Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/18/3217320//presiden_as_donald_trump-PDby_large.jpg
Trump Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari dalam Perang Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/18/3217019//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman-HyeW_large.jpg
Terungkap! Trump Tiba-Tiba Tangguhkan Proyek Kebebasan di Selat Hormuz karena Dikecam Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement