Serangan Roket Hizbullah Lukai Sejumlah Tentara Israel di Lebanon Selatan

LEBANON SELATAN – Serangan roket yang dilancarkan kelompok Hizbullah dilaporkan melukai lima tentara Israel Defense Forces (IDF), di wilayah Lebanon selatan.

Dilansir dari trtworld, Kamis (16/4/2026). Insiden tersebut terjadi di kota Bint Jbeil, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah.

Berdasarkan laporan media berbahasa Ibrani, militer Israel menyatakan bahwa satu tentara mengalami luka parah, sementara empat lainnya mengalami luka ringan setelah posisi mereka dihujani roket.

Harian Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa para tentara tersebut terluka di Bint Jbeil, wilayah yang dikenal sebagai salah satu titik panas dalam konflik di Lebanon selatan.

Pertempuran di kawasan ini terus meningkat seiring intensitas serangan antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di perbatasan Israel-Lebanon.

(Awaludin)

