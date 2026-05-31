HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Orang Berhasil Dievakuasi setelah Terjebak Sepekan di Gua Laos yang Terendam Banjir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |04:05 WIB
4 Orang Berhasil Dievakuasi setelah Terjebak Sepekan di Gua Laos yang Terendam Banjir
Empat orang berhasil diselamatkan setelah sepekan terjebak dalam gua yang kebanjiran di Laos.
BANGKOK - Tim penyelamat berhasil mengeluarkan empat orang dari gua yang terendam banjir di Laos pada Sabtu (30/5/2026). Tim penyelamat sukarelawan Thailand menyatakan, keberhasilan ini terjadi beberapa jam setelah seorang pria lainnya berhasil dikeluarkan pada Jumat (29/5/2026) malam.

Kelima orang tersebut termasuk di antara tujuh warga negara Laos yang memasuki gua di Provinsi Xaisomboun untuk mencari emas, tetapi terjebak selama lebih dari seminggu ketika air yang naik menghalangi jalan keluar mereka. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan masih hilang.

Kengkard Bongkawong, seorang penyelam gua asal Thailand yang terlibat dalam misi tersebut, mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook pada Sabtu bahwa keempat orang yang terjebak telah berhasil keluar dari gua, sebagaimana diwartakan Reuters.

Rekaman video dari para sukarelawan menunjukkan para penyelamat membawa empat pria Laos keluar dari gua dengan senter terikat di kepala mereka dan pakaian yang penuh lumpur. Mereka tampak gembira, dan beberapa di antaranya menangis lega.

Lima orang yang diselamatkan tersebut sebenarnya telah ditemukan oleh para penyelamat sejak Rabu (27/5/2026), tetapi saat itu posisinya masih terjebak. Petugas penyelamat mengatakan mereka akan terus melakukan pencarian terhadap dua orang yang masih hilang.

Sebuah tim sukarelawan dari negara tetangga, Thailand, telah bergabung dalam upaya penyelamatan sejak Minggu (24/5/2026) lalu. Bala bantuan lebih lanjut, termasuk penyelam dari Finlandia, Prancis, Indonesia, Malaysia, Jepang, dan Australia, juga turut bergabung dalam operasi penyelamatan tersebut, demikian dikutip dari unggahan kelompok sukarelawan di Facebook.

Tim penyelamat internasional tersebut termasuk beberapa anggota yang pernah terlibat dalam penyelamatan dramatis selama 17 hari di gua gunung Tham Luang yang terendam banjir di Thailand Utara pada 2018 silam.

(Rahman Asmardika)

