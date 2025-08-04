Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |14:34 WIB
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
Tim penyelamat mengeluarkan Wang setelah terjebak lima hari lima malam di gua bawah air. (Foto: SCMP).
XIANGXI – Nyaris tak bisa dipercaya! Seorang penyelam asal China selamat setelah terperangkap lima hari lima malam dalam gua bawah air. Dia mampu bertahan hidup dengan memakan ikan mentah dan bernapas dalam rongga udara pada gua itu, sebelum dibawa ke permukaan oleh tim penyelamat.

Peristiwa ini terjadi pada 19 Juli lalu. Wang, penggemar selam berusia 40 tahun asal Kota Furong, Xiangxi, Provinsi Hunan, menyelam di sebuah sungai bersama rekan-rekannya. Namun dia lenyap hanya setelah lima menit masuk air.

Menurut laporan South Morning China Post (SCMP), sungai tempat mereka menyelam memiliki kedalaman ratusan meter. Sekitar 9 meter di bawah permukaan air merupakan pintu masuk gua yang rumit. Saat menyadari Wang hilang, rekan-rekannya kembali dan melaporkan ke otoritas setempat.

“Pihak berwenang segera meluncurkan operasi pencarian. Polisi menggandeng Tim Penyelamat Xiangxi Shuguang dan pasukan khusus dari Kota Baise, Guangxi, untuk membantu pencarian,” kata SCMP, dikutip Senin (4/8/2025). 

Mengetuk Batu

Tim penyelam gua dari pasukan Baise melakukan dua kali penyelaman dalam untuk mencari Wang. Namun upaya awal tidak membuahkan hasil. Pada penyelaman kedua, tim penyelamat sempat samar-samar mendengar suara ketukan batu. 

Kapten Tim Penyelamat Xiangxi Shuguang Tian Yanglin menuturkan, mesin kapal segera dimatikan untuk memastikan pendengaran. Sayangnya, suara itu tidak terdengar lagi. Tim penyelamat lantas menyelam hingga kedalaman 130 meter, tetapi lagi-lagi tidak menemukan apa pun.

 

