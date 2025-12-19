Kereta Bandara Tabrak Mobil di Lintasan Stasiun Poris, Perjalanan KRL Tersendat

JAKARTA – Mobil tertabrak kereta bandara di petak jalan antara Stasiun Poris–Kalideres pada Jumat (19/12/2025) pagi. Akibatnya, perjalanan KRL dari arah Stasiun Batu Ceper menuju Rawa Buaya mengalami gangguan.

“KA 807A–808A (Bandara Soekarno-Hatta–Duri–Manggarai) mengalami kejadian tertemper kendaraan mobil di petak jalan antara Stasiun Poris–Kalideres,” tulis KAI Commuter melalui akun X resminya, dilihat Jumat (19/12/2025).

Saat ini, petugas melakukan pengecekan rangkaian kereta yang terlibat kecelakaan di lokasi kejadian. Sementara itu, perjalanan KRL Commuter Line dari arah Stasiun Batu Ceper menuju Rawa Buaya dapat dilalui. Namun, jalur hanya dapat digunakan secara bergantian.

“Perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Batu Ceper–Rawa Buaya menggunakan satu jalur secara bergantian,” ujarnya.

Pihak KAI Commuter meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )