Polda Metro Jaya Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi ke Roy Suryo Cs

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan telah menunjukkan ijazah asli milik Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli itu ditunjukkan saat gelar perkara khusus.

1. Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Senin, 15 Desember 2025.

"Pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, saat konferensi pers, Kamis (18/12/2025).

Iman menjelaskan, ijazah tersebut sudah disita dari pihak pelapor dalam hal ini Jokowi. Semua pihak juga sudah menyepakati ditampilkannya surat tanda tamat belajar itu.

Iman menyebut, pihaknya bakal menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus tersebut.

"Kemudian setelah gelar perkara khusus ini penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum," ucap Iman.

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo rampung menjalani gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi.