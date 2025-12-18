OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap sebanyak lima orang.

Hal ini dibenarkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Rabu 17 Desember 2025 malam.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Budi tidak merinci siapa saja yang ditangkap dan perkara apa yang tengah diusut KPK. Namun, menurutnya seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif.

“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang ditangkap merupakan oknum jaksa pada Kejaksaan Tinggi Banten berinisial RZ. Oknum tersebut ditangkap karena diduga melakukan pemerasan.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian,” kata Tanak saat dikonfirmasi, Kamis 18 Desember.

(Arief Setyadi )