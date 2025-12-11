Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Ardito Godain Jurnalis TV Usai Jadi Tersangka KPK: Kamu Cantik Hari Ini!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:46 WIB
Bupati Ardito Godain Jurnalis TV Usai Jadi Tersangka KPK: Kamu Cantik Hari Ini!
Bupati Ardito Godain Jurnalis TV Usai Jadi Tersangka KPK: Kamu Cantik Hari Ini!
JAKARTA - Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW) menunjukkan sikap yang berbeda ketika resmi ditahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.

Bukannya bersedih dan menyesali perbuatannya, Ardito Wijaya malah menggoda jurnalis wanita ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan di Gedung KPK. Padahal, tangannya diborgol lengkap dengan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah.

"Kamu cantik hari ini," kata Ardito sembari tersenyum dan matanya mengarah ke seorang jurnalis salah satu televisi swasta, Kamis (11/12/2025).

Politikus Partai Golkar ini tak berbicara panjang lebar kepada awak media yang telah menunggunya. Ardito langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

Ardito pada Februari-Maret 2025, pasca-dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, memerintahkan Anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra untuk mengatur proyek di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukkan langsung di E-Katalog.

"Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW, saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto.

Kemudian, Mungki menjelaskan, pada Juni 2025, Ardito Wijaya diduga mematok fee sebesar 15 sampai 20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Dimana diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,19 triliun.

Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

 

