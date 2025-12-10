Bupati Lampung Tengah Tertawa saat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT, Nih Penampakannya!

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya Tiba di Gedung Merah Putih KPK/Okezone

JAKARTA - Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (10/12/2025) malam. Kedatangannya setelah dia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Pantauan Okezone di lokasi, Ardito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK dikawal petugas sekira pukul 20.15 WIB. Ardito juga terlihat tertawa saat tiba di Gedung KPK.

Dalam kesempatan tersebut, ia terlihat memakai jaket dengan bertopi putih. Dengan menyeret koper, Ardito langsung digiring menuju lantai dua untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek. Suap proyek," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Roucahyanto saat dikonfirmasi awak media.

Namun Fitroh belum menjelaskan lebih detail perihal proyek yang dimaksud. Selain itu, dia juga belum mengungkapkan barang bukti yang diamankan saat OTT.