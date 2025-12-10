Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK: Suap Proyek!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:32 WIB
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK: Suap Proyek!
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya/ist
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dalam operasi tangkap tangan (OTT)). Operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek.

"Suap proyek," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Roucahyanto saat dikonfirmasi awak media, Rabu (10/12/2025).

Namun Fitroh belum menjelaskan lebih detail perihal proyek yang dimaksud.  Selain itu, dia juga belum mengungkapkan barang bukti yang diamankan.

Kabar adanya OTT di Lampung Tengah ini beredar sejak awal pekan ini. Hari ini, KPK akhirnya buka suara perihal adanya kabar tersebut.

KPK menyebut terdapat pihak lain yang turut diamankan dalam giat tersebut. Namun, belum ada keterangan resmi perihal berapa dan siapa saja pihak yang tertangkap.

(Fahmi Firdaus )

      
