HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |12:18 WIB
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!
Kebakaran Gedung Terra Drone (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat menyebabkan 22 orang meninggal dunia pada Selasa 11 Desember 2025. Pasca kebakaran, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pembangunan Gedung Terra Drone yang tak sesuai aturan.

"Sebenarnya gini, problem utamanya adalah kalau semuanya menaati aturan pasti tidak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan," ujar Pramono di Hotel Mulai Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ia telah meninjau lokasi kebakaran dan melihat tangga darurat pada bangunan itu tidak sesuai prosedur pembangunan. Hal ini yang menyebabkan puluhan orang terjebak di dalam gedung.

"Kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang enggak bisa turun ke bawah," ucapnya.

Masalah lain, kata Pramono, gedung itu juga tidak dipersiapkan dengan sistem penyelamatan atau rescue bila terjadi kebakaran. Padahal, bangunan tersebut menyimpan alat elektronik yang mudah terbakar.

