Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri

JAKARTA - Sebanyak 22 korban meninggal dunia akibat kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12/2025). Jenazah para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo mengatakan, dari jumlah tersebut, tujuh korban berjenis kelamin laki-laki dan 15 perempuan. “Saat ini, di Rumah Sakit Polri sudah terdapat 22 korban, terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan,” ujar Susatyo.

Pihaknya juga akan segera memproses administrasi para korban untuk dilakukan visum agar keluarga korban bisa segera mengambil anggota keluarganya. Pihaknya juga akan menyediakan posko di RS Polri Kramat Jati dan RS Islam Cempaka Putih untuk membantu para keluarga korban memperoleh informasi.

Terkait penyebab kebakaran, tim laboratorium forensik Polri juga disebut telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan pada semua saksi, termasuk pemilik usaha.

"Dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung," pungkasnya.

(Arief Setyadi )