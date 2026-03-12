Rismon Ajukan Restorative Justice, Ini Reaksi Roy Suryo

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan ijazah, Roy Suryo menegaskan, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar (RHS) dalam sebuah video berdurasi 11 menit 03 detik di YouTube, merupakan sikap pribadi yang tidak mewakili para penulis lain dalam buku JWP (Jokowi’s White Paper).

Roy menyatakan, bahwa pernyataan RHS yang menyebut adanya kemungkinan “kekeliruan dan bisa berbeda” dalam hasil penelitian yang telah ditulis selama berbulan-bulan, adalah sepenuhnya tanggung jawab pribadi RHS.

"Statemen tersebut adalah statemen pribadi saudara RHS sendiri, dan tidak perlu disangkutpautkan dengan kami, khususnya saya selaku sesama penulis JWP," ujar Roy, Kamis (12/3/2026).

Ia juga menegaskan, bahwa jika dalam pernyataan tersebut RHS menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, maka hal tersebut juga merupakan keputusan pribadi RHS.

Meski demikian, Roy Suryo menegaskan, dirinya tetap menghormati hak pribadi RHS untuk menyampaikan pandangan dan sikapnya.

"InshaaAllah kami tetap amanah untuk meneruskan semua yang sudah dilakukan selama ini secara ilmiah, bertanggung jawab, dan tidak bergeser 0,1 persen pun dari simpulan yang selama ini sudah disampaikan," katanya.