Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KIP Kabulkan Sebagian Gugatan Bon Jowi soal Informasi Terbuka, Kecuali Ijazah Asli Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |13:04 WIB
KIP Kabulkan Sebagian Gugatan Bon Jowi soal Informasi Terbuka, Kecuali Ijazah Asli Jokowi
KIP Kabulkan Sebagian Gugatan Bon Jowi soal Informasi Terbuka, Kecuali Ijazah Asli Jokowi (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi). Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn ketika membaca amar putusan, Selasa (10/2/2026).

Dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi Jokowi, majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Poin yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Ttujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka, yaitu salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; Laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi I nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis komisioner juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Joko Widodo studi adalah informasi terbuka. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bon Jowi Ijazah Jokowi KIP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205269//roy_suryo-Q6OC_large.jpg
Rismon Sianipar Dilaporkan Soal Ijazah Palsu, Ini Respons Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204778//jokowi-jWTl_large.jpg
Dilaporkan Dugaan Ijazah Palsu, Andi Azwan: Rismon Sianipar Sekarang Meong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204087//viral-3ePb_large.jpg
Kubu Jokowi Kirim Surat Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203939//rismon_sianipar_terlapor_kasus_dugaan_pemalsuan_ijazah_jokowi-WnZr_large.jpg
Rismon Soroti Kubu UGM dan Jokowi di Sidang CLS Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203934//dokter_tifauzia_tyassuma-Md3T_large.jpg
Dokter Tifa Akui Viral Usai Jadi Ahli di Sidang CLS Ijazah Jokowi, Soroti Bulian di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203930//pengamat_politik_rocky_gerung-NT2b_large.jpg
Rocky Gerung: Kasus Ijazah Jokowi Tak Akan Tuntas di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement