Dokter Tifa Akui Viral Usai Jadi Ahli di Sidang CLS Ijazah Jokowi, Soroti Bulian di Medsos

JAKARTA – Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma mengaku kehadirannya sebagai ahli dalam sidang Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo menjadi viral di media sosial.

“Nah kemarin pada saat CLS saya menjadi ahli, kemudian viral sekali sampai dengan hari ini. Viralnya penuh dengan bulian, penuh dengan cemoohan dan sebagainya. Ini adalah sebuah sarana yang bagus buat saya untuk memberikan penjelasan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, dalam persidangan tersebut salah seorang pengacara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertanyakan latar belakang pendidikannya, termasuk metode diseminasi hasil penelitian yang digunakannya.

Ia menjelaskan, dirinya tidak selalu menggunakan jurnal ilmiah sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan temuan atau gagasannya. Namun, hal itu bukan berarti ia tidak memiliki publikasi jurnal.

“Tidak berarti saya tidak punya jurnal, saya punya jurnal. Tapi saya memang fokus untuk mendiseminasikan, menyebarluaskan ilmu saya melalui buku-buku,” tuturnya.