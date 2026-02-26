Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa Akui Viral Usai Jadi Ahli di Sidang CLS Ijazah Jokowi, Soroti Bulian di Medsos

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |23:45 WIB
Dokter Tifa Akui Viral Usai Jadi Ahli di Sidang CLS Ijazah Jokowi, Soroti Bulian di Medsos
Dokter Tifauzia Tyassuma (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma mengaku kehadirannya sebagai ahli dalam sidang Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo menjadi viral di media sosial.

“Nah kemarin pada saat CLS saya menjadi ahli, kemudian viral sekali sampai dengan hari ini. Viralnya penuh dengan bulian, penuh dengan cemoohan dan sebagainya. Ini adalah sebuah sarana yang bagus buat saya untuk memberikan penjelasan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, dalam persidangan tersebut salah seorang pengacara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertanyakan latar belakang pendidikannya, termasuk metode diseminasi hasil penelitian yang digunakannya.

Ia menjelaskan, dirinya tidak selalu menggunakan jurnal ilmiah sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan temuan atau gagasannya. Namun, hal itu bukan berarti ia tidak memiliki publikasi jurnal.

“Tidak berarti saya tidak punya jurnal, saya punya jurnal. Tapi saya memang fokus untuk mendiseminasikan, menyebarluaskan ilmu saya melalui buku-buku,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203930//pengamat_politik_rocky_gerung-NT2b_large.jpg
Rocky Gerung: Kasus Ijazah Jokowi Tak Akan Tuntas di Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203924//pakar_telematika_roy_suryo-73jP_large.jpg
Roy Suryo Klaim Ada Temuan Baru dari Lima Salinan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203922//dokter_tifa-gbOG_large.JPG
Dokter Tifa Luncurkan Buku Otak Politik Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203652//roy_suryo-0EHi_large.jpg
Roy Suryo Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu, Tunjukkan Watermark UGM Sulit Ditiru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203318//roy_suryo-1TwN_large.jpg
Roy Suryo Beberkan Analisis 5 Salinan Legalisasi Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203243//refly_harun-ezj3_large.jpg
Uji Materi di MK, Refly Harun Ingin 3 Kelompok Dilindungi dari Kriminalisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement