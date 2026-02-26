Advertisement
Roy Suryo Klaim Ada Temuan Baru dari Lima Salinan Ijazah Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |22:15 WIB
Roy Suryo Klaim Ada Temuan Baru dari Lima Salinan Ijazah Jokowi
Pakar Telematika Roy Suryo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pakar telematika, Roy Suryo mengaku terdapat temuan baru dari lima salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang diperoleh Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Meskipun secara teknis penelitian kami tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Dr. Bonatua tentang lima salinan ijazah,” ujar Roy kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Roy tidak merinci lebih lanjut mengenai temuan dari lima salinan ijazah tersebut. Selain dirinya, Leony Lidya dan Lukas Luwarso disebut juga memiliki temuan baru terkait dokumen tersebut.

Ia menegaskan, upaya mengungkap polemik ijazah Jokowi masih akan terus berlanjut. Roy juga menyatakan tengah menyiapkan peluncuran buku baru yang membahas Jokowi berdasarkan hasil penelitiannya, baik secara pribadi maupun bersama dr. Tifauzia Tyassuma dan Rismon Sianipar.

“Di samping itu juga ada temuan dari Dr. Leony Lidya, Pak Lukas Luwarso, dan Mas Yam. Artinya apa? Perjuangan kami masih panjang,” kata Roy.

Ia menyebut kontroversi terkait ijazah tersebut belum akan berhenti. “Ini jalan terus. Jangan biarkan kami—Roy, Tifa, Rismon—berhenti. Kami akan terus bergerak,” pungkasnya.

(Awaludin)

