NASIONAL

Kasus 2 Ton Sabu, Orangtua ABK yang Dituntut Mati Mohon Keadilan ke DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |13:56 WIB
Kasus 2 Ton Sabu, Orangtua ABK yang Dituntut Mati Mohon Keadilan ke DPR
Orangtua ABK yang anaknya dituntut mati mohon keadilan ke DPR (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Orangtua Fandi Ramadhan, ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati meminta keadilan kepada Komisi III DPR RI. Mereka meyakini Fandi tak bersalah dan tidak terlibat penyelundupan hampir 2 ton narkoba jenis sabu.

"Jadi saya selaku orangtua, saya mohon keadilan sama bapak membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak," ucap ibunda Fandi, Nirwana, saat RDPU bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Nirwana memastikan anaknya tidak tahu-menahu bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika. Bahkan, kata dia, Fandi sempat ragu ketika diminta memasukkan barang ke kapal.

"Sudah itu, paginya enggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas. Ditanyanya, 'Capt, itu barang apa? Ayo kita periksa, mana tahu itu entah bom.' 'Enggak, Ndi.' Katanya itu uang sama emas," ujarnya.

"Jadi disambung anak saya lagi, 'Kalau itu uang sama emas, Capt, kenapa dimasukkan di ruang palka?' Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. 'Kenapa dimasukkan di situ?' 'Enggak apa-apa, Ndi, biar aman,' katanya. Begitu anak saya bilang," sambungnya.

Berita Terkait
Polda Metro Tangkap Pria Bawa Kokain 1 Kg Asal Malaysia di Jakarta Barat
Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Kebon Jeruk, Sita 18 Kg Ganja
Bareskrim Ungkap AKBP Didik Terima Dana Miliaran Rupiah dari 2 Bandar Narkoba
Kubu AKBP Didik Bantah Penyimpangan Seksual, Polri Fokus Usut Kasus Narkoba 
Terkuak, Hubungan AKBP Didik dengan Polwan Dititipkan Koper Narkoba: Pernah Jadi Sopir Istrinya
Terungkap! Skema Aliran Uang AKBP Didik dari Bandar Narkoba, Ada yang Dikirim Pakai Dus Bir
