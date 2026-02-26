Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Raja Abdullah II: Yordania Rumah Kedua bagi Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |00:05 WIB
Raja Abdullah II: Yordania Rumah Kedua bagi Prabowo
Prabowo bersama Raja Abdullah II (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

AMMAN – Raja Abdullah II menyebut Yordania sebagai “rumah kedua” bagi Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan bilateral di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026). 

Pernyataan tersebut mencerminkan kedekatan hubungan personal maupun diplomatik antara kedua pemimpin serta eratnya persahabatan Indonesia dan Yordania.

“Selalu menyenangkan bertemu Anda, khususnya di rumah kedua Anda di Yordania. Saya tahu bahwa orang-orang saya dan orang-orang Anda memahami, bahwa kita memiliki hubungan persaudaraan yang sangat istimewa di antara kita selama bertahun-tahun,” ujar Raja Abdullah II.

Ia juga memuji komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara dalam berbagai konflik di kawasan.

“Peran bangsa Anda dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah tersebut sangat penting. Saya tahu betapa Anda berkomitmen pada solusi dua negara dan betapa Anda menghargai masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucapnya.

 

