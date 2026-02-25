Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tiba di Istana Basman dan Langsung Disambut Raja Abdullah II

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |18:01 WIB
Prabowo Tiba di Istana Basman dan Langsung Disambut Raja Abdullah II
Prabowo Tiba di Istana Basman dan Langsung Disambut Raja Abdullah II
A
A


JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman di Amman, Yordania, pada Rabu (25/2/2026)  waktu setempat.

Kedatangan Kepala Negara disambut langsung dengan hangat oleh Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein.

Pertemuan ini menjadi momen spesial mengingat hubungan personal yang erat antara kedua pemimpin. Raja Abdullah II merupakan sahabat lama Presiden Prabowo sejak masa muda, yang kini kembali bertemu dalam kapasitas sebagai Kepala Negara.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, tampak setibanya di pelataran Istana Basman, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Raja Abdullah II.

Keduanya sempat menjalani sesi foto bersama sebelum berjalan menyusuri karpet merah menuju lokasi upacara penyambutan kenegaraan. Di belakang kedua pemimpin, tampak jajaran menteri dari kedua negara mengikuti prosesi tersebut.

Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi kabinet, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo berkesempatan memperkenalkan jajaran menterinya kepada Raja Abdullah II. Menlu Sugiono, Menteri Bahlil, dan Seskab Teddy tampak menyalami Raja Abdullah II satu per satu dengan khidmat.

Setelah sesi perkenalan, kedua pemimpin negara beranjak menuju mimbar kehormatan untuk memulai upacara kenegaraan.

 

