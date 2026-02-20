Tawa Prabowo Usai Trump Sebut Tak Ingin Melawannya: Bercanda Itu

WASHINGTON DC - Presiden Prabowo Subianto melemparkan tawanya setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pujian terbuka kepadanya dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC.

"Nggak, bercanda itu, hahaha," tawa Prabowo kepada awak media yang meminta konfirmasi mengenai pujian Trump tersebut, Jumat (20/2/2026).

Sebelumnya, Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas, dan dihormati, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dalam sambutannya, Trump secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada Prabowo. Bahkan, Trump mengatakan tak ingin melawan Prabowo.

"Dia adalah pria yang sangat saya sukai. Ia sangat tangguh. Saya tidak ingin berhadapan dengannya," ujar Trump di hadapan para pemimpin dan delegasi negara yang hadir dalam Forum Board of Peace.

Trump juga menyoroti besarnya Indonesia yang dipimpin Prabowo. Ia mengaku sempat terkejut ketika mengetahui jumlah penduduk Indonesia.

"Saya pernah bertanya, berapa banyak orang di Indonesia? Dia bilang 240 juta. Saya bilang, tidak mungkin! Coba katakan lagi, berapa banyak," ucap Trump.

Menurut Trump, besarnya Indonesia mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan yang tidak ringan. Ia menilai Prabowo mampu menjalankan peran tersebut dengan baik.