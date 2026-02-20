Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Setuju 20 Poin Gagasan Trump untuk Perdamaian Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |12:30 WIB
Prabowo Setuju 20 Poin Gagasan Trump untuk Perdamaian Palestina
Prabowo Setuju 20 Poin Gagasan Trump untuk Perdamaian Palestina
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Board of Peace sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan Gaza, Palestina.

"Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini," ungkap Prabowo dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di , Washington DC, Amerika Serikat.

Diketahui, pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional Board of Peace sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pascakonflik terutama di Gaza.

Pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia mempelajari rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya.

“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan, namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump,” ujar Prabowo, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202629//airlangga-JWF0_large.png
Tekstil RI Bebas Tarif Masuk AS, Beri Manfaat 4 Juta Pekerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202625//prabowo_subianto-DLu0_large.jpg
Momen Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang: Tarif Impor 19 Persen Berlaku, 1.819 Produk RI Bebas Tarif di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202620//airlangga-aIYj_large.png
Tarif Impor AS 19 Persen Berlaku dalam 90 Hari, Sawit hingga Kopi RI Bebas Bea Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202600//menko_airlangga-Awke_large.png
Prabowo dan Trump Sepakat, Tarif Bea Masuk Jadi 0 Persen untuk 1.819 Produk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202595//prabowo_subianto-6Ivs_large.jpg
Prabowo Bakal Kirim 8.000 Ribu TNI ke Gaza dalam 1-2 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202594//prabowo_subianto-4gxG_large.jpg
Teken Perjanjian Dagang RI-AS, Ini Arahan Prabowo dan Trump ke Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement