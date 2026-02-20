Di Hadapan Trump, Prabowo Tegaskan Indonesia Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina!

WASHINGTON DC — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomasi internasional Indonesia guna mendorong solusi damai yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Prabowo menyampaikan sikap tersebut di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta delegasi negara-negara lainnya. Ia menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam mendukung perdamaian dunia serta memperjuangkan solusi yang adil bagi rakyat Palestina.

“Kami akan mewujudkan impian perdamaian di Palestina, solusi yang berkelanjutan bagi Palestina dan di Gaza,” tegas Prabowo dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan optimismenya terhadap inisiatif yang digagas Trump. Ia mengaku telah mempelajari secara mendalam 20 poin rencana perdamaian yang diajukan dalam forum Board of Peace.

“Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini, dan itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace,” ujarnya.

Meski menyadari berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam proses perdamaian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap optimistis upaya tersebut dapat membuahkan hasil melalui kerja sama internasional yang solid.

“Kami berkomitmen terhadap keberhasilannya. Kami memahami akan ada banyak hambatan, akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

