Prabowo Hadiri KTT Perdana Board of Peace di Washington DC

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian perdana besutan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Washington DC.

Dilihat Okezone dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/2/2026), terlihat Prabowo hadir mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. Prabowo juga mengikuti sesi foto bersama dengan pimpinan negara lainnya.

Adapun dalam pertemuan perdana ini direncanakan akan adanya peluncuran resmi BoP, konsolidasi komitmen negara untuk mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial atau operasional.

Selanjutnya, pengesahan dokumen hasil pertemuan sebagai kerangka dalam mendukung implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Kehadiran Prabowo Subianto pada pertemuan BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BoP, sebagai mekanisme internasional bersifat transisional yang berbasis mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).