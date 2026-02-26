Dokter Tifa Luncurkan Buku Otak Politik Jokowi

JAKARTA – Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma meluncurkan buku berjudul Otak Politik Jokowi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026). Buku tersebut membahas analisisnya terkait pola dan cara berpikir politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Tifa menjelaskan, alasan tetap menggunakan nama Jokowi secara langsung dalam judul karyanya.

"Buku ini berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul Otak Politik Mulyono atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Karena ilmu pengetahuan itu harus jujur, tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Tifa menyebut buku tersebut merupakan hasil penelitiannya dengan objek kajian yang ia sebut sebagai “otak politik” Jokowi. Meski mengaku pernah menghadapi proses hukum, ia tetap meluncurkan buku itu agar hasil kajiannya dapat diakses publik.

“Saya menggunakan media buku karena berbeda dengan jurnal. Jurnal membutuhkan waktu lama hingga temuan ilmiahnya bisa dibaca orang,” tuturnya.