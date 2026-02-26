Imam Islamic Centre di AS Diberondong Tembakan Setelah Buka Puasa, Pelaku Masih Buron

SALT LAKE CITY – Seorang pria bersenjata bertopeng melepaskan beberapa tembakan ke arah seorang pemimpin Muslim di luar rumahnya di Utah, Amerika Serikat (AS), selama bulan suci Ramadan, kata pihak berwenang dan media lokal.

Penembakan yang terjadi pada Senin (23/2/2026) malam di pinggiran Salt Lake City menyasar Shuaib Din, seorang imam yang memimpin Islamic Centre Utah, masjid terbesar di negara bagian itu. Ia tidak terluka, meskipun kendaraannya terkena beberapa tembakan, lapor The Salt Lake Tribune mengutip polisi.

Din mengatakan kepada surat kabar itu bahwa seorang pria duduk di dalam mobil di luar rumahnya sebelum melepaskan tembakan saat ia pergi untuk mengikuti sholat Maghrib.

“Dia tahu rumah saya, tahu mobil saya, tahu jadwal saya,” kata Din, sebagaimana dilansir Anadolu.

Din menuturkan bahwa ia baru saja berbuka puasa bersama keluarganya di rumah, sekitar dua menit dari masjid. Saat keluar dari garasi, pria bersenjata yang mengenakan masker dan hoodie itu keluar dari kendaraan dan melepaskan beberapa tembakan sebelum melarikan diri.