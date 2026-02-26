Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Puasa Bersama Elemen Bangsa, Kapolri Ajak Jaga Persatuan Demi Asta Cita

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |19:57 WIB
Buka Puasa Bersama Elemen Bangsa, Kapolri Ajak Jaga Persatuan Demi Asta Cita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan ormas, OKP, mahasiswa hingga masyarakat sipil. Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyerukan pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kunci utama dalam mendukung dan menyukseskan seluruh program Pemerintah Indonesia.

"Tentunya kegiatan ini bagian dari upaya kita untuk terus merajut persatuan dan kesatuan guna mendukung apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka mewujudkan Asta Cita," kata Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Sigit juga menyinggung dinamika situasi global yang sedang tidak baik-baik saja dan berpotensi berdampak ke dalam negeri.

"Artinya kita tentunya harus terus bersiap menghadapi implikasi dari dampak global, dan tentunya kita butuh persatuan dan kesatuan," ujar Sigit.

 

