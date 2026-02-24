Demo Depan Mapolda DIY Protes Tewasnya Siswa di Maluku, Massa Lempar Pagar hingga Polisi Ketiban

JAKARTA - Aksi demonstrasi di depan Mapolda DIY sempat memanas, pada Selasa (24/2/2026) malam. Massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat meluapkan kemarahan atas tindakan oknum Brimob yang menewaskan seorang pelajar di Maluku.

"Kami ajak dialog dengan adat kromo alus gak bisa," demikian diunggah akun @poldajogja.

Dalam aksi tersebut, pihak kepolisian sempat mengimbau massa untuk tidak melakukan aksi anarkis dengan mengedepankan adat Jawa yang santun. Namun, disebutkan justru massa melakukan aksi anarkis.

Dari video yang dibagikan, sekira pukul 20.00 WIB, terlihat massa mengangkat pagar kemudian melemparkannya sehingga menimpa sejumlah petugas. Belum diketahui, kondisi terkini petugas tersebut.

"Polda DIY tetap berkomitmen menjaga stabilitas Kamtibmas bersama dengan seluruh warga masyarakat yang tinggal dan menetap di DIY," imbuhnya.